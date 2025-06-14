العالم اليوم - إسرائيل تعلن ضرب العشرات من منصات الصواريخ الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 01:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، شن ضربات على عشرات منصات إطلاق الصواريخ في إيران، بعدما أكد استهداف منظومات الدفاع الجوي في منطقة طهران بسلسلة من الضربات خلال الليل.

وقال الجيش في بيان إن قواته الجوية "تواصل ضرب عشرات منصات إطلاق الصواريخ أرض أرض في إيران".

وأضاف أن قواته الجوية ضربت ليلا "عشرات الأهداف، من بينها بنية تحتية لصواريخ أرض-جو، كجزء من الجهود الرامية إلى إلحاق الضرر بقدرات الدفاع الجوي للنظام الإيراني في منطقة طهران".

وتابع أنه "لأول مرة منذ بداية الحرب، وعلى مسافة تزيد عن 1500 كيلومتر من الأراضي الإسرائيلية، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية تشكيلات دفاعية في منطقة طهران".

بدورها، وجهت إيران ضربات صاروخية متعددة إلى إسرائيل خلال الليل، بعد هجوم ضخم على منشآتها النووية والعسكرية الجمعة أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء" مقتل 3 أشخاص بعدما سقط صاروخ على منطقة سكنية في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما تبادل الجانبان القصف لليوم الثاني على التوالي رغم الدعوات الدولية لاحتواء التصعيد.

وقال قائد القوات الجوية الإسرائيلية الجنرال تومر بار، إن الضربات الليلية على منطقة طهران تحمل "أهمية عملياتية ووطنية".

وأضاف في بيان عسكري "ألحقنا أضرارا وسنستمر في إلحاق أضرار بمواقع استراتيجية ومصادر معرفة للعدو".

وتابع بار أن "مثل هذه الأنشطة تتطلب تنسيقا وتعاونا معقدا بين المصادر والقدرات المختلفة في القوة".