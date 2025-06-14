العالم اليوم - الضربات تتوالى.. هل تدفع إسرائيل إيران إلى حافة الانفجار؟

انتم الان تتابعون خبر الضربات تتوالى.. هل تدفع إسرائيل إيران إلى حافة الانفجار؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 12:24 مساءً - تتصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم الثاني على التوالي بقصف إسرائيلي للعمق الإيراني ورد من طهران بموجات من الصواريخ على مدن إسرائيلية.

وأفادت مصادر إسرائيلية بارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الايرانية إلى 3 أشخاص ونحو 100 آخرين بعد سقوط قتيلين وأكثر من 20 مصابا في هجمات صاروخية على وسط إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض عددا من المسيرات التي أطلقت باتجاه إسرائيل. وكان الجيش تحدث عن إصابة عدة مبانٍ ومركبات نتيجة التصدي للصواريخ الإيرانية.

إيران تعلن موجة جديدة من الهجمات

تأتي هذه التطورات فيما أعلنت طهران أنها أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية من بينها تل أبيب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مسؤول إيراني قوله، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل. وحسبما نقلت "سي إن إن" عن المسؤول الإيراني الذي وصفته بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".

وأضاف المسؤول: "تحتفظ إيران بالحق - بموجب القانون الدولي - في الردّ بحزم على الهجمات (الإسرائيلية)".

استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وقالت إيران إنها أطلقت مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل بعد أن قصفت تل أبيب موقع نطنز النووي الإيراني الضخم وقتلت عددا من كبار قادتها العسكريين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح مدى الضرر في نطنز.

تحليل خبراء: إيران في حالة صدمة

من القاهرة، قال مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، إن إيران تعيش لحظة صدمة وارتباك نتيجة للهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع حساسة، من بينها منشآت نووية وقادة عسكريون في الصف الأول، إلى جانب علماء نوويين.

وأوضح سليمان خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، أن إسرائيل نفّذت عمليات معقدة ومخططا لها بعناية، بينما لا تزال طهران تؤكد أن منشآتها النووية "مؤمنة بالكامل"، خاصة منشأة فوردو، التي تقع على عمق يصل إلى 90 متراً في منطقة جبلية، وتحوي نسبة كبيرة من اليورانيوم المخصّب.

وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك قنابل قادرة على اختراق التحصينات مثل "GBU-28" و"BLU-109"، لكنها لا تكفي وحدها لضرب هذه المنشآت، ما يفسّر سعي تل أبيب للحصول على دعم أميركي في هذه المرحلة.

فعالية الدفاعات الإسرائيلية

وحول الرد الإيراني، لفت سليمان إلى أن الضربات التي نفذتها طهران جاءت "دون مستوى التنظيم الإسرائيلي"، مؤكداً أنها لم تُحدث أثرا مماثلا لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل فاعلية منظومات الدفاع الجوي المتقدمة كـ"القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"السهم"، و"باتريوت"، التي قلّلت نسبة اختراق الصواريخ إلى 8-10%.

وأضاف أن التهديدات الصادرة عن قائد الحرس الثوري الجديد محمد بجبور، تشير إلى إمكانية استخدام صواريخ "خيبر" وغيرها من الأنظمة المتقدمة، ما يعزز احتمالات التصعيد.

تحذيرات من التصعيد النووي

من القدس، حذّر الكاتب والباحث السياسي شلومو غانور من أن استمرار الهجمات الإيرانية لأسابيع قد يُدخل البلاد في مسار خطير، خاصة إذا لجأت طهران إلى استخدام مواد انشطارية أو تهديد إسرائيل بصواريخ نووية.

وأكد غانور خلال حديثه لسكاي نيوز عربية أن تركيز إسرائيل حاليا ينصب على تدمير قدرات إيران الصاروخية، وأن كل المنصات ومواقع الإطلاق تخضع للرصد الجوي والفضائي.

وحذر من أن لجوء إيران إلى استخدام أي نوع من الأسلحة النووية سيقابل بضربة قاضية من إسرائيل، وقد يدفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى "إنهاء النظام الإيراني بشكل نهائي"، وفق تعبيره.

وتشير التطورات الراهنة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار المواجهة، سواء بالتصعيد أو العودة إلى التهدئة، وسط ترقب دولي لمآلات الصراع المتسارع.