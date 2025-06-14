العالم اليوم - مونديال الأندية.. ميسي "متحمس" وماسكيرانو يشيد بقوة الأهلي

انتم الان تتابعون خبر مونديال الأندية.. ميسي "متحمس" وماسكيرانو يشيد بقوة الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 12:24 مساءً - أبدى الأرجنتيني ليونيل ميسي، السبت، حماسه "لهذه الفرصة الرائعة" المتمثلة بقيادة فريقه إنتر ميامي الأميركي في كأس العالم للأندية لكرة القدم بحلتها الجديدة الموسعة، التي يفتتحها بطل العالم ورفاقه ضد الأهلي المصري على أرضهم.

وقبيل ساعات على بداية مشواره وفريقه إنتر ميامي ضد الأهلي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى للصيغة الجديدة الموسعة من مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقا، قال ميسي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "إنها مسابقة مثيرة للاهتمام. من المثير الحصول على فرصة أن أكون جزءا منها".

وتابع ابن الـ37 عام: "تختلف توقعاتي عن تلك التي كانت لدي عندما كنت ألعب مع فرق أخرى، لكني متحمس وأتطلع إلى المنافسة ضد أفضل الفرق وتقديم أداء جيد".

وانتقل ميسي إلى الدوري الأميركي عام 2023 ليقود إنتر ميامي كي يكون أفضل فريق في الموسم المنتظم عام 2024 بـ74 نقطة قياسية، ما سمحه له بالتواجد في مونديال الأندية.

وتوقع ميسي أن يستقطب مونديال الأندية الجمهور الأميركي في البطولة التي تستمر حتى 13 يوليو ، مضيفا "أعتقد أن هناك فرقا ضخمة قادمة من جميع أنحاء العالم، وهذا يجذب الكثير من الناس في كل مكان. نحن نتحدث عن فرق رائعة، تضم لاعبين مهمين جدا يحب الناس مشاهدتهم".

ورأى "إنها فرصة رائعة لمشاهدة أفضل اللاعبين يلعبون هنا في الولايات المتحدة"، معتبرا أن مواجهة أفضل الفرق من أوروبا وأميركا الجنوبية "فرصة رائعة... تجربة رائعة حقا للاعبين في الملعب وللجماهير في المدرجات".

مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو، قال من جانبه:"سنخوض بالتأكيد أهم بطولة في تاريخ نادينا (الذي تأسس عام 2018) وهذا شرف لنا وفرصة عظيمة لاختبار قدراتنا ومعرفة مستوانا"، مضيفا "إنه تحد نريد خوضه بحماس كبير وثقة ورغبة في إظهار القيمة الحقيقية لفريقنا. نريد أن نكون على قدر المسؤولية".

وعن مواجهة الأهلي في الاختبار الأول ضمن المجموعة التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، قال ماسكيرانو "إنه أحد أكبر الفرق في إفريقيا، وقد تعاقد مؤخرا مع 5 أو 6 لاعبين من أجل كأس العالم، وهذا ما لم نتمكن من فعله... إنه فريق قوي بدنيا، ويضم لاعبين مميزين، لاسيما في خطي الوسط والهجوم".

وتابع: "خطتنا... أن نحاول منع أفضل لاعبيهم من لعب دور قيادي في هذه المباراة، وأن نتفوق على الخصم إذا أردنا الحصول على فرصة لتحقيق نتيجة جيدة".