العالم اليوم - إيران أطلقت 150 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 12:24 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن إيران أطلقت حتى الآن نحو 150 صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل، ضمن عدة رشقات نارية منذ بدء التصعيد الأخير.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي قد دمر مئات الصواريخ الباليستية الإيرانية في الغارات، ما أسهم في تقليص قدرة طهران على تنفيذ ضربات ثقيلة متواصلة.

وأضافت أن إيران تمتلك خططا لإطلاق مئات الصواريخ الباليستية في كل رشقة، إلا أن ما تم إطلاقه حتى الآن لم يتجاوز عشرات الصواريخ في كل موجة.

من جانب آخر، شن سلاح الجو الإسرائيلي، خلال ساعات الليل، أولى غاراته داخل أجواء العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار تصعيد كبير ضمن المواجهة المستمرة بين الطرفين.

وأضافت أن العملية داخل إيران سبقتها استعدادات مكثفة استمرت طوال اليوم، بهدف "فتح الطريق الجوي" نحو طهران.

وشملت هذه التحضيرات ضربات ممنهجة استهدفت بطاريات صواريخ أرض-جو، بدأت من غرب إيران وصولا إلى العاصمة، مما مهد الطريق أمام الطائرات الحربية الإسرائيلية للوصول إلى عمق الأجواء الإيرانية.

اختراق الأجواء الإيرانية

وقال مصدر أمني لإذاعة الجيش: "لقد تم اختراق الطريق إلى طهران، وأزلنا تقريبا كل التهديدات على طول المسار، عبر سلسلة من الهجمات الدقيقة. حرية العمل الجوي الإسرائيلي باتت واسعة جدا في الأجواء الإيرانية، لكنها لم تكتمل بعد، إذ لا تزال هناك بطاريات دفاع جوي إيرانية نشطة."

ووفقا للمصدر، استهدف خلال العملية الليلية أحد المطارات الدولية في منطقة طهران، ليرتفع عدد المطارات التي تم قصفها منذ بداية العملية إلى 3 وهي مطار طهران، مطار همدان، ومطار تبريز.

كما شملت الغارات الإسرائيلية منشآت نووية حساسة، أبرزها موقعي نطنز وأصفهان، حيث تحدث الجيش عن "أضرار كبيرة" لحقت بالبنية التحتية. وفي منشأة فوردو النووية، جرى استهداف "عناصر معينة"، دون تنفيذ هجوم واسع حتى اللحظة.