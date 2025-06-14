العالم اليوم - إسطنبول تحت الهجوم.. حشرة خطيرة تهدد السكان

انتم الان تتابعون خبر إسطنبول تحت الهجوم.. حشرة خطيرة تهدد السكان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 11:30 صباحاً - يواجه السكان في إسطنبول بتركيا حالة صحية خطيرة تكمن في تزايد انتشار القراد واللدغات المصاحبة له، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف.

ووفق ما ذكرت صحيفة زمان التركية، فقد كشفت إحصاءات رسمية عن تسجيل 7002 حالة لدغة قراد في إسطنبول منذ بداية العام الجاري حتى يونيو، بمعدل ينذر بالخطر خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وتشير البيانات إلى أن 88 بالمئة من هذه الحالات (6165 حالة) تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، مما يؤكد وجود موسمية واضحة لنشاط هذه الحشرات الخطيرة.

وأوضح مدير صحة إسطنبول، عبد الله أمره جونر، أن الغالبية العظمى من حالات اللدغات لا تشكل خطرا صحيا مباشرا، لكن المشكلة تكمن في أن بعض أنواع القراد قد تكون ناقلة لأمراض مميتة مثل حمى القرم الكونغو النزفية.

ورغم تطمينه بعدم تسجيل أي إصابات محلية بهذا المرض في إسطنبول، إلا أن الأرقام تظل مقلقة نظرا للزيادة الكبيرة في عددالحالات مقارنة بالأعوام السابقة.

وحددت السلطات الصحية عدة فئات تتعرض لخطر أكبر، العاملون في القطاع الزراعي وتربية المواشي، سكان المناطق الريفية والقروية، مرتادو المتنزهات والغابات، عشاق الرحلات البرية والأنشطة الخارجية.

إرشادات وقائية

وأصدرت مديرية الصحة مجموعة إرشادات وقائية، تشمل ارتداء ملابس طويلة ذات أكمام، مع إدخال أطراف البنطال في الجوارب لمنع تسلل القراد، واختيار ألوان باهتة للملابس لتسهيل رصد الحشرات، وفحص شامل للجسم بعد العودة من المناطق المفتوحة، مع التركيز على المناطق المخفية مثل الإبطين وخلف الركبتين، وتجنب أي محاولات لإزالة القراد بالطرق التقليدية مثل الكحول أو السجائر.

وأكد المسؤولون الصحيون على ضرورة التوجه الفوري لأقرب مركز صحي عند اكتشاف لدغة، وعدم محاولة نزع القراد باليد أو بأدوات غير معقمة، ومراقبة الحالة الصحية لمدة أسبوعين بعد اللدغة، والإبلاغ عن أي أعراض غير طبيعية مثل الحمى أو آلام العضلات.

كما نبهت السلطات إلى أهمية ارتداء القفازات عند التعامل مع الحيوانات الأليفة، وفحص الحيوانات المنزلية بانتظام، وتجنب المناطق التي تكثر فيها المواشي البرية، واستخدام المبيدات الآمنة في الحدائق المنزلية.

كذلك دعت السلطات الصحية المواطنين إلى زيادة الوعي بمخاطر القراد، نشر الإرشادات الوقائية، الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة، المشاركة في حملات التوعية المجتمعية.