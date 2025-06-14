العالم اليوم - لبنان يعلن إعادة فتح مجاله الجوي مؤقتا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 11:30 صباحاً - قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن لبنان أعاد فتح المجال الجوي مؤقتا، السبت، اعتبارا من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش).

وذكرت الوكالة، نقلا عن مديرية الطيران المدني، أن المجال الجوي سيغلق مجددا بدءا من الساعة العاشرة والنصف مساء (19:30 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة صباحا (03:00 بتوقيت غرينتش) الأحد.

وأكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بالتنسيق مع مديرية الطيران المدني، "إعادة فتح المجال الجوي اللبناني عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت".

كما أعرب عن اعتذاره من المسافرين القادمين والمغادرين، مؤكدا "أن القرار وما رافقه من إجراءات استثنائية فرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة، وأن سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات."

وبين أنه في هذا الإطار، ستقوم شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) بإعادة جدولة رحلاتها تبعًا للتوقيت الجديد، على أن تصدر بيانًا تفصيليا بهذا الخصوص في أقرب وقت.

وكانت مديرية الطيران المدني أعلنت إقفال المجال الجوي اللبناني بدءا من الساعة العاشرة والنصف مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وحتى الساعة السادسة صباح السبت، بناء على توجيهات وزير الأشغال فايز رسامني.

جاء القرار بعد أن أطلقت إيران، مساء الجمعة، هجمات صاروخية على إسرائيل، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري ونووي على الأراضي الإيرانية.