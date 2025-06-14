‏إيران تعلن مقتل نائبين لرئيس هيئة الأركان في الهجمات الإسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏إيران، مقتل مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات ومساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات بالضربات الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.