العالم اليوم - كاتس: النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء في هجومه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 09:30 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن القوات الإسرائيلية ستستمر في تنفيذ هجمات على إيران واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن. يأتي ذلك، بينما قتل السبت 3 إسرائيليين وأصيب العشرات، في موجات من الصواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل، ردا على هجوم بدأته إسرائيل يوم الجمعة 13 يونيو، استهدفت خلاله منشآت نووية وبنى تحتية عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين وعلماء الذرة. ماذا حدث؟ نفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

أعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

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