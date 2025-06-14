العالم اليوم - إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية في مهمة "تجسس"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 09:30 صباحاً - أسقطت القوات الإيرانية، السبت، مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع". ماذا حدث؟ نفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

أعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

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