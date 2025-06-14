العالم اليوم - قتلى وجرحى بضربات صاروخية إيرانية على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 08:21 صباحاً - أفادت مصادر إسرائيلية، السبت، بسقوط 3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح السبت إن 3 أشخاص قتلواعندما سقط صاروخ في وسط إسرائيل.

وأوضحت أن صاروخا إيرانيا سقط قرب منازل في وسط إسرائيل، مشيرة إلى أن عدة أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء إسرائيل عقب رصد صواريخ من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ التي أطلقت من إيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بسماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول إيراني قوله، الجمعة، إن إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل.

وحسبما قال المسؤول الإيراني الذي وصفته "سي إن إن" بـ"الكبير"، فإن "إيران ستكثّف هجماتها على إسرائيل، وستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تحاول الدفاع عنها".

المواد الانشطارية

وأفاد داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.

وأضاف دانون في كلمة بمجلس الأمن الدولي أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.

وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".

وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".

واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات الإيرانية لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".