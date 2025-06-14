العالم اليوم - الصين تندد بـ"انتهاك إسرائيل لسيادة إيران"

انتم الان تتابعون خبر الصين تندد بـ"انتهاك إسرائيل لسيادة إيران" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 06:28 صباحاً - نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت عن سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ قوله إن الصين تدين انتهاكات إسرائيل لسيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها، وتحثها على الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية الخطيرة.

وأضاف فو كونغ أن الصين تعارض توسع الصراعات وتشعر بقلق بالغ إزاء العواقب التي قد تنجم عن تصرفات إسرائيل.

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية في وقت مبكر اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس، اليوم السبت، مما دفع السكان إلى الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بورود تقارير عن جرح 14 شخصا من جراء إطلاق إيران صواريخ على وسط إسرائيل.

وفي المقابل، ذكرت وكالة فارس للأنباء أن صاروخين أصابا مطار مهر آباد في طهران.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن أنباء أفادت باندلاع حرائق هناك.

ويقع المطار بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية، ويضم قاعدة للقوات الجوية تحتوي على مقاتلات وطائرات نقل.