العالم اليوم - فيديو لحريق كبير في مطار "مهر آباد".. وانفجارات شرق طهران

انتم الان تتابعون خبر فيديو لحريق كبير في مطار "مهر آباد".. وانفجارات شرق طهران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 04:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إيرانية باشتعال النيران في مطار مهر آباد في طهران، اليوم السبت، بعد أنباء عن وقوع انفجار في المنطقة.

واشتعلت نيران وتصاعد دخان كثيف من مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية السبت، وفق مراسل وكالة فرانس برس، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجار في المنطقة.

ونشرت وكالة "إسنا" فيديو يُظهر تصاعد دخان كثيف من منطقة المطار في غرب طهران، فيما أفادت وكالة مهر للأنباء بوقوع "انفجار" هناك.

كذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران.

وتبادلت إيران وإسرائيل شن الغارات الجوية في وقت مبكر اليوم السبت بعد أن نفذت إسرائيل هجوما كبيرا لها ضد إيران، الجمعة، في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس مما دفع السكان إلى الملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة له لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 34 شخصا أصيبوا الجمعة في منطقة تل أبيب، معظمهم بإصابات طفيفة.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" في القدس، بمقتل إسرائيلية متأثرة بإصابة نتيجة الضربات الإيرانية، مساء الجمعة.