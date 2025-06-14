العالم اليوم - إسرائيل: تحركنا لوقف تطوير إيران لقدراتها قبل فوات الأوان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: تحركنا لوقف تطوير إيران لقدراتها قبل فوات الأوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 02:24 صباحاً - قال داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.

وأضاف دانون في كلمة بمجلس الأمن الدولي أن الهجمات على إيران "إجراء للحفاظ على الهوية الوطنية" نفذته إسرائيل بمفردها.

وتابع: "انتظرنا نجاح الجهود الدبلوماسية ورأينا المفاوضات يطول أمدها لكن إيران لم تقدم سوى تنازلات كاذبة أو رفضت معظم الشروط الأساسية".

وأكد أن إيران "خصبت اليورانيوم بنسبة 60 في المئة بدون مبرر وأنشأت صناعات صاروخية كبيرة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تأخذ إجراءاتها قبل أن يتأخر الوقت، وإيران طورت قدراتها كثيرا".

واختتم كلمته قائلا إن "التهديدات الإيرانية لإسرائيل كانت يومية ونعلم من هم أعداؤنا".

وكان دانون قد قال يوم الجمعة إن العملية العسكرية ضد إيران لن تكون قصيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وفي حديث لتلفزيون "بلومبرغ" قال دانون: "لن أقول شهورا، لكنها يمكن أن تستغرق أياما أو أسابيع".

وأوضح دانون أن إسرائيل يمكن أن تصل "لكل هدف في إيران. إننا نسيطر على الأمور".

ووفق دانون فإن إسرائيل ستستمر حتى "تصل إيران إلى نقطة لا تستطيع عندها مواصلة جهودها".

واستهدفت المرحلة الأولى من الضربات الإسرائيلية قدرات إنتاج الصواريخ الباليستية والمنشآت النووية الإيرانية بشكل رئيسي.

وفي المقابل، ردّت إيران، الجمعة، بإطلاق صواريخ على إسرائيل أسفرت عن إصابة 63 شخصا وفق وسائل إعلام إسرائيلية، ومقتل مواطنة.

وفجر السبت، قالت إسرائيل إن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراض صواريخ أطلقت من إيران.

وحسبما ذكر الجيش الإسرائيلي فقد تم اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن "فرق الإنقاذ والإغاثة تنتشر في عدة مناطق وتقارير عن وقوع إصابات".

من جانبه، أكد الإسعاف الإسرائيلي "سقوط 7 جرحى إثر الضربات الإيرانية الأخيرة".