العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: دمرنا عشرات الأهداف الإيرانية للدفاع الجوي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يونيو 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تدمير عشرات الأهداف التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "مستعد لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا".

ووفق البيان فقد هاجم الجيش الإسرائيلي ودمر قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني منها قاعدتا همدان وتبريز.

وحضّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة في كلمة وجّهها إلى الشعب الإيراني بعد تنفيذ إسرائيل ضربات على إيران، على رصّ الصفوف ضد "النظام القمعي والشرير"، وقال إن بلاده تشن "إحدى أكبر العمليات العسكرية في التاريخ".

وقال نتنياهو في كلمة مصورة بعد قصف إسرائيل أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي في إيران "حان الوقت لكي يتوحّد الشعب الإيراني حول علَمه وإرثه التاريخي، بالانتفاض من أجل تحرركم من النظام القمعي والشرير".

وتابع "نحن في خضم إحدى أكبر العمليات العسكرية في التاريخ، عملية الأسد الصاعد".

وأضاف: "بينما نحقق هدفنا فإننا نمهد أيضا الطريق أمامكم لتحقيق حريتكم"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية التي أسفرت أيضا عن مقتل العديد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

وأوضح نتنياهو في مقطع فيديو نُشر بعيد وصول دفعة صواريخ أطلقتها إيران على إسرائيل أن "النظام لا يعرف ما لحق به، أو ما سيلحق به. لم يسبق له أن كان ضعيفا الى هذا الحد".

وتعهّد نتانياهو أيضا أن "المزيد آت"، بعدما قال في وقت سابق إن الهجوم الإسرائيلي على إيران "سيستمر ما يلزم من أيام".

ووصفت إيران الهجوم بأنه "إعلان حرب" وهددت بفتح "أبواب جهنّم" على إسرائيل.

وأطلقت طهران في البداية حوالي 100 طائرة مسيّرة نحو إسرائيل، تم اعتراض العديد منها قبل وصولها إلى البلاد.

وتبعت المسيّرات عشرات الصواريخ، بعضها تسبب في أضرار مادية في المدن الإسرائيلية، وإصابة ما لا يقل عن 41 شخصا، بحسب جهاز الإسعاف "نجمة داوود الحمراء".