نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن: سقوط أجسام جوية إيرانية وإسرائيلية في عدد من مناطق المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة مساء اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع موجات من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

وأكدت المديرية عدم الإبلاغ عن أية إصابات بين المواطنين، وذلك حسبما نشرت على حسابها بموقع "إكس" مساء اليوم.

وشدد الأمن العام الأردني، على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية أثناء فترات إطلاق صافرات الإنذار ولحين إعلان انتهائها.

ودوت صفارات الإنذار في الأردن، مساء الجمعة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أية صواريخ أو مسيرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

بدأت إيران عند نحو الساعة التاسعة بتوقيت موسكو (+3 ت غ) الرد على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي طال أراضيها فجر الجمعة 13 يونيو.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بإطلاق ما بين 150 إلى 200 صاروخ منذ بداية الهجوم الإيراني، وتسجيل نحو 9 مناطق سقوط في إسرائيل.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي، إلى إصابة 5 أشخاص في وسط إسرائيل إثر الضربة الصاروخية.