نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإيراني: إسقاط 8 طائرات حربية إسرائيلية وعدد من المسيرات في سماء إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب رئيس إدارة العلاقات العامة للجيش الإيراني، أن القوات أسقطت 8 مقاتلات إسرائيلية خلال المواجهات الدفاعية، كما تم تدمير عدد من المسيرات في عمليات دفاع جوي ناجحة.

وأكد بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الأضرار التي لحقت بمجمع نطنز النووي كانت سطحية ومحدودة.

وأفاد بهروز كمالوندي بأن الغالبية العظمى من المنشآت الحيوية الواقعة تحت الأرض لم تتأثر.