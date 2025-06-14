نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران ويؤكد أنه "انتهاك للقانون الدولي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إدانة موسكو لتصرفات إسرائيل ضد إيران، مؤضحًا أنها تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي: "هذا الهجوم غير المبرر، على الرغم من ادعاءات إسرائيل بخلاف ذلك، يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضاف أن روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأكد أن "مغامرات إسرائيل العسكرية تدفع المنطقة إلى شفا حرب كبرى".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية التي أطلقت خلالها مئات الصواريخ على إسرائيل.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي خلال اليوم عدة موجات من الهجمات في مناطق مختلفة من إيران، بما في ذلك طهران، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات الإيرانية وقائد الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين.