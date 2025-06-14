نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا منشأة نووية إيرانية في أصفهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الجمعة، مهاجمته منشأة نووية في محافظة أصفهان وسط إيران وتدميرها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات سلاح الجو الحربية التابعة له "أكملت هجوما على المنشأة النووية التابعة للنظام الإيراني في منطقة أصفهان، بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات".

وأضاف أن "المنشأة تجرى فيها عملية إعادة تحويل اليورانيوم المخصب، وهي المرحلة التالية بعد تخصيب اليورانيوم ضمن عملية إنتاج السلاح النووي".

وادعى الجيش أن "الهجوم تسبب في تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب، ومختبرات وبنى تحتية إضافية".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وشمل القصف الإسرائيلي العاصمة طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، ومدن لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن هجومه "الاستباقي" الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي.

وفي المقابل، أكدت إيران على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وشنت هجوما صاروخيا واسعا على إسرائيل.

وفي السياق، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن طهران أطلقت مساء الجمعة 3 موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وبدأت الإجراءات الجوابية الإيرانية مباشرة بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الإيرانيين ووعدهم بالرد على إسرائيل بقوة.

وأطلقت إيران في الموجة الأولى والثانية مئات الصواريخ سقط بعضها في تل أبيب وأحدث أضرارا جسيمة.