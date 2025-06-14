نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تطلق الموجة الثالثة من الصواريخ ردًا على الهجمات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن طهران أطلقت مساء الجمعة موجة ثالثة من الصواريخ على إسرائيل.

وكتبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على "تلغرام" نحو الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو: "بدأت الموجة الثالثة من الهجوم الصاروخي الإيراني".

وبدأت الإجراءات الجوابية الإيرانية بعد أن خاطب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الإيرانيين ووعدهم بالرد على إسرائيل بقوة.

واطلقت إيران في الموجة الأولى والثانية مئات الصواريخ سقط بعضها في تل أبيب وأحدث أضرارا جسيمة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية ومدنية وأدى إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن فيهم رئيس أركان القوات الإيرانية وقائد الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين.