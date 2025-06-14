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أحمد جودة - القاهرة - بوتين يعرض الوساطة بين إسرائيل وإيران ويحذر من التصعيد.. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده للعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران، في ظل التوتر المتصاعد بين الجانبين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بوتين يعرض الوساطة بين إسرائيل وإيران ويحذر من التصعيد

إدانة روسية للهجوم الإسرائيلي على إيران

وفي موقف واضح، دان بوتين الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، واصفًا إياها بأنها تصعيد خطير من شأنه أن يشعل فتيل أزمة أوسع في المنطقة، محذرًا من العواقب الكارثية المحتملة لأي تصعيد إضافي.

اتصالات هاتفية منفصلة بين موسكو وطهران وتل أبيب

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين، أحدهما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، والآخر مع نتنياهو، وذلك في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة.

موسكو تهاجم انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

وأكدت الرئاسة الروسية أن بوتين شدد في اتصاله مع نتنياهو على أن الضربات الإسرائيلية تمثل خرقًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشددًا على رفض بلاده لهذه الممارسات.

روسيا تعرض الوساطة وتخشى من تداعيات إقليمية مدمرة

كما أبدى بوتين استعداده لأن تلعب موسكو دور الوسيط في محاولة لاحتواء التوترات، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد يحمل في طياته خطرًا جسيمًا يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

موقف روسي واضح بشأن الملف النووي الإيراني

وفي ذات السياق، أكد الرئيس الروسي أهمية استمرار الجهود الرامية لحل ملف إيران النووي بوسائل سلمية، عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية فقط، وذلك بالتزامن مع المحادثات الجارية بين طهران وواشنطن.

إيران تؤكد لبوتين: لا نسعى لتطوير أسلحة نووية

ومن جانبها، أفادت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس بزشكيان طمأن بوتين خلال الاتصال بأن إيران لا تنوي تطوير ترسانة نووية، وأعرب عن استعداد طهران لتقديم ضمانات رسمية بهذا الشأن إلى المنظمات الدولية المختصة.

الخارجية الروسية تهاجم تل أبيب: ضربات غير مبررة

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا شديد اللهجة، نددت فيه بالهجوم الإسرائيلي على إيران، واعتبرته غير مقبول و"يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

روسيا: الاعتداء على دولة ذات سيادة غير مقبول

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن توجيه ضربات عسكرية إلى دولة ذات سيادة، عضو في الأمم المتحدة، واستهداف مدنها السلمية ومنشآتها النووية ومرافقها الحيوية، هو عمل غير مبرر ولا يمكن التساهل معه بأي حال من الأحوال.