تزامنا مع بدء الهجوم.. 3 عمليات نفذها الموساد في عمق إيران

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أحمد جودة - القاهرة - 3 عمليات نفذها الموساد في عمق إيران.. كشف مصدر أمني إسرائيلي، عن تفاصيل عملية جوية غير مسبوقة نفذها الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الموساد والصناعات الدفاعية، استهدفت عمق الأراضي الإيرانية.

وُصفت العملية بأنها واحدة من أوسع الهجمات التي تم التخطيط لها على مدى سنوات.

3 عمليات نفذها الموساد في عمق إيران

3 عمليات نفذها الموساد في عمق إيران

وأشار المصدر إلى أن الهجوم لم يكن وليد اللحظة، بل جاء تتويجًا لسنوات طويلة من التحضير الدقيق، شملت جمع معلومات استخباراتية حساسة، وتوظيف قدرات سرية سبق نشرها داخل إيران بطريقة غير معلنة.

الموساد يهرّب أسلحة متقدمة إلى الداخل الإيراني

وفي خطوة جريئة، قال المصدر إن عملاء الموساد تمكنوا من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة إلى الأراضي الإيرانية، حيث تم توزيعها على مواقع متعددة تم اختيارها بعناية لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف عسكرية.

عمليات سرية بالتوازي مع الغارات الجوية

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول أمني تأكيده أن الموساد أدار بالتوازي مع الهجمات الجوية عمليات استخباراتية ميدانية في قلب إيران، وصفها بأنها "حساسة وفعالة"، وتهدف لإضعاف البنية الصاروخية والدفاعية الإيرانية.

ضرب البنية الاستراتيجية للصواريخ والدفاع الجوي الإيراني

وأوضح المصدر أن الغرض الأساسي من هذه العمليات كان تقويض القدرات الإيرانية في مجال الصواريخ الاستراتيجية، وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي، تمهيدًا لضربات جوية إسرائيلية أكثر دقة ونجاعة.

تفاصيل ثلاث عمليات استخباراتية نوعية داخل إيران

وتضمنت العملية الإسرائيلية المشتركة ثلاث مراحل رئيسية:

عملية في وسط إيران: جرى خلالها زرع أنظمة أسلحة دقيقة في مناطق مفتوحة قرب منظومات صواريخ أرض-جو، حيث تم تفعيلها بالتزامن مع بدء القصف الجوي، لتضرب أهدافها بكفاءة عالية.

عملية لاستهداف الدفاعات الجوية: استخدم الموساد تقنيات متطورة لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، ما سهّل اختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي وضرب الأهداف دون مقاومة تُذكر.

عملية بالطائرات المفخخة: أنشأ الموساد قاعدة سرية قرب طهران أُدخلت إليها طائرات مسيّرة انتحارية قبل أشهر.

وخلال الهجوم، تم إطلاق هذه الطائرات نحو قواعد صواريخ أرض-أرض، محققة إصابات مباشرة.

الموساد ينشر تسجيلات مصورة للعمليات داخل إيران

وفي تحرك نادر، قام الموساد لاحقًا بنشر تسجيلات مصوّرة لبعض العمليات التي لم تعد سرّية، حيث وثقت الضربات الجوية ضد القواعد الصاروخية الإيرانية بواسطة الطائرات المفخخة.

واشنطن بوست: إدخال الصواريخ لإيران بدأ قبل أشهر

من جانبها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تهريب الصواريخ إلى الداخل الإيراني بدأ قبل فترة طويلة من بدء الهجوم، في عملية منظمة وممنهجة نفذها عملاء الموساد.

إيران تدعو لملاحقة الخلايا المتعاونة مع إسرائيل

وفي طهران، أصدرت استخبارات الحرس الثوري الإيراني بيانًا حثّت فيه المواطنين على الإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مريبة، متوعدة بمحاسبة الخلايا العميلة التي تعمل لصالح إسرائيل من داخل البلاد، وأكدت أن أي تهاون مع هذه العناصر مرفوض تمامًا.