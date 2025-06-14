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أحمد جودة - القاهرة - إيران ترد على إسرائيل بوابل من الصواريخ.. أطلقت إيران هجومًا صاروخيًا واسع النطاق باتجاه إسرائيل، في أول رد مباشر على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وأظهرت اللقطات المصورة وميض الانفجارات في سماء تل أبيب والقدس المحتلة، بينما دوّت صافرات الإنذار في مختلف أنحاء المدن الإسرائيلية.

إيران ترد على إسرائيل بوابل من الصواريخ

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ إيرانية

وأكد جيش الاحتلال اعتراض عدد من الصواريخ التي تم إطلاقها نحو تل أبيب والقدس.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الهجوم تم رصده فور انطلاقه من داخل الأراضي الإيرانية، وإن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية باشرت التصدي للصواريخ فور اقترابها من المجال الجوي.

إسرائيل: إيران لا تزال تملك قدرة التدمير

وفي أول تصريح عسكري رسمي عقب الهجوم، اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن إيران لا تزال تملك القدرة على ضرب العمق الإسرائيلي رغم التصعيد العسكري.

وقال العميد إيفي دفرين إن طهران قادرة على إحداث أضرار جسيمة في الجبهة المدنية الإسرائيلية، حسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

هجوم وشيك يقطع البث الإسرائيلي

وأفادت وكالة رويترز بأن إفادة صحفية مباشرة للمتحدث العسكري الإسرائيلي انقطعت بشكل مفاجئ، بعد ورود معلومات استخباراتية تشير إلى هجوم إيراني وشيك على وسط إسرائيل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية.

نتنياهو يكشف عن خطط مبكرة لضرب إيران

في تطور لافت، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعطى أوامر بوضع خطة لهجوم على إيران في نوفمبر 2024، أي عقب اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله.

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت بسبب مخاوف إسرائيلية من تسريع طهران لتطوير برنامجها النووي.

الهجوم كان مؤجلًا وأميركا كانت على علم

وأشار نتنياهو إلى أن العملية كانت مقررة في أبريل الماضي، إلا أن تنفيذها تأجل لاعتبارات سياسية وعسكرية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية كانت على دراية مسبقة بتفاصيل الخطة، مضيفًا: "أبلغنا واشنطن، فماذا سيفعلون الآن؟ هذا السؤال يوجه للرئيس ترامب"، على حد وصفه لوكالة أسوشيتد برس.

إسرائيل تستهدف البنية التحتية النووية الإيرانية

وفي المقابل، كثف الجيش الإسرائيلي من عملياته داخل إيران، مستهدفًا منشآت عسكرية وعلماء نوويين، في محاولة لإضعاف القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية.

وتضمنت الموجة الأولى من الهجمات غارات عنيفة على مواقع في كرمانشاه، همدان، قصر شيرين، وكنغاور.

طهران تحت النيران وسقوط ضحايا

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن العاصمة طهران تعرّضت هي الأخرى لسلسلة من الضربات الجوية، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، رغم عدم صدور بيان رسمي بعد من السلطات الإيرانية بشأن حصيلة الضحايا.