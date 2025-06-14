نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء ولا معنى لاستمرار التفاوض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن إسرائيل بتصرفها الإجرامي الأخير تجاوزت كل الخطوط الحمراء لإيران "ما جعل استمرار التفاوض بلا معنى".

وقال بقائي إن "الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني تمثل انتهاكا صارخا للثوابت الإيرانية"، مشيرا إلى أن "إيران أجرت اتصالات مع عدد من دول المنطقة، وطلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، والمتوقع انعقادها خلال الساعات القادمة".

وأضاف: "نتوقع من جميع الدول التي تشعر بالمسؤولية أن تُدين هذا العمل الإجرامي بشكل واضح وصريح."

وتابع: "مجلس الأمن أمامه واجب واضح في التصدي لهذا العدوان، ويجب أن تتم مراجعة سلوك الكيان بدقة، ووضع آليات واضحة لمحاسبته."

وشدد على أن الطرف الآخر تجاوز حدود المنطق السياسي، قائلا: "لا يمكن الحديث عن مفاوضات وفي الوقت ذاته السماح للكيان القاتل للأطفال بانتهاك السيادة الإيرانية. هذا أمر لا يُصدّق."

وأكد "من غير المعقول تصور أن الكيان الصهيوني أقدم على هذه الجريمة دون الضوء الأخضر من واشنطن".

مشيرا إلى أن "الكيان كان دوما يسعى لجر الأطراف الغربية إلى أزمات متلاحقة، ويبدو أنه نجح هذه المرة أيضًا في تقويض المسار الدبلوماسي."