نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن أسر طيار مقاتلة اسرائيلية أسقطتها دفاعاتها الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء مساء يوم الجمعة، بأن إيران أسرت طيار مقاتلة إسرائيلية أسقطتها الدفاعات الجوية.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن الدفاع الجوي الإيراني تمكن من إسقاط طائرتين حربيتين إسرائيليتين.

وبحسب التقرير، تم أسر إحدى الطيارين وهي امرأة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمثل نجاحا لقدرات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد جهوزية القوات المسلحة للتصدي لأي تهديد يستهدف البلاد.

إلى ذلك، أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة بدء عملية "الوعد الصادق 3" تحت شعار "يا علي بن أبي طالب".

وقالت في بيانها: "ردا على العدوان الصارخ الذي شنه الكيان الصهيوني الإرهابي والمجرم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي أدى إلى استشهاد عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعلماء بارزين، ومواطنين أبرياء لا سيما من الأطفال، نفذ حرس الثورة الإسلامية الذراع الدفاعية والهجومية للشعب الإيراني عملية الوعد الصادق 3".

وتم خلال العملية توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية.

وأشارت العلاقات العامة لحرس الثورة إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل العملية في بيان لاحق للرأي العام الإيراني.