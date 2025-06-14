نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة "مهر": مقتل 18 شخصًا في هجمات إسرائيلية على محافظة أذربيجان الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة مهر للأنباء بمقتل 18 شخصًا وإصابة 35 آخرين في هجمات إسرائيلية جديدة على أهداف في محافظة أذربيجان الشرقية بإيران.

وأوضحت وكالة "مهر" أن "المديرية العامة لإدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الشرقية أعلنت في بيان بشأن عدوان الكيان الصهيوني أن 18 شخصا استشهدوا نتيجة هجمات النظام الصهيوني في تبريز".

وذكرت المديرية العامة لإدارة الأزمات في بيان: "تخليدا لذكرى قتلى العدوان الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على بلدنا الحبيب والفخور إيران، نفيد المواطنين في المحافظة أنه منذ صباح اليوم تعرضت 11 نقطة في مناطق مختلفة من المحافظة لغارات جوية من قبل النظام الصهيوني، بما في ذلك 7 نقاط في محيط تبريز، ونقطتان في قضاء بستان آباد، ونقطة واحدة في قضاء مراغة، بالإضافة إلى القاعدة الجوية الثانية وجزء من مدرج مطار الشهيد مدني في تبريز".

وأضاف البيان: "حتى الآن، قتل 18 شخصا وأصيب 35 مواطنا نتيجة هذا الهجوم الوحشي".

وأشارت المديرية العامة لإدارة الأزمات إلى أن "مرافق البنية التحتية في المحافظة مستقرة والخدمات للمواطنين مستمرة دون أي انقطاع أو خلل".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن "طيران إسرائيل هاجم خلال النصف ساعة الأخيرة أكثر من 30 موقعا مختلفا في محافظات إيرانية.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة هجماته على إيران حتى تحقيق أهدافه، وقال إن هدف الحرب هو "إزالة التهديد النووي الإيراني واستهداف النظام الإيراني لدرجة إسقاطه".