العالم اليوم - إسرائيل تستهدف منشأة فوردو النووية بعد تدمير نطنز

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 11:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منشأة فوردو النووية الواقعة شمال شرق مدينة قم.

وذكرت تقارير محلية إيرانية أنه سُمع دوي انفجارين في محيط الموقع، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أنه نفذ ضربات على منشأة نطنز النووية، أدت إلى تدمير عدة طوابق من المنشأة تحت الأرض، بما في ذلك القاعة الرئيسية التي تضم أكبر عدد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

كما أفادت تقارير بأن الجيش الإسرائيلي نفذ جولة ثانية من الغارات الجوية على المنشأة ذاتها بعد ظهر الجمعة.