العالم اليوم - محمد بن سلمان وترامب يبحثان سبل التهدئة في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 11:29 مساءً - بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهمية ضبط النفس والتهدئة وحل جميع النزاعات بالسبل الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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