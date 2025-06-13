العالم اليوم - فيديو.. "الهجوم الإيراني" يقطع إحاطة للناطق باسم جيش إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "الهجوم الإيراني" يقطع إحاطة للناطق باسم جيش إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 10:25 مساءً - قطع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين إحاطة متلفزة كان يجريها، مساء الجمعة، بينما أكد مسؤول في الدولة العبرية أن ذلك يعود الى هجوم إيراني وشيك.

وقال المسؤول إن "البث المباشر لبيان (...) ديفرين قطع بسبب هجوم إيران وشيك على وسط إسرائيل"، وذلك بعدما أصدر الجيش تعليمات لسكان الدولة العبرية بالبقاء على مقربة من الملاجئ والأماكن المحصنة وتفادي التجمعات.

وقبل قطع البث، حذّر ديرفين من أن إيران قادرة على إلحاق أذى "بالغ" بالجبهة الداخلية للدولة العبرية، عقب شنّها ضربات على مواقع نووية وعسكرية في إيران.

وقال ديفرين "لإيران القدرة على إلحاق الأذى بالجبهة الداخلية بشكل بالغ".