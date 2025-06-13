العالم اليوم - قائد الحرس الثوري الجديد: "ستفتح أبواب جهنم" على إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 09:25 مساءً - توعد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم الجمعة بفتح "أبواب جهنم" على إسرائيل عقب الهجوم الواسع الذي شنّته على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وقال باكبور إن "الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني... لن تمرّ دون ردّ" وستترتب عليها "تبعات جسيمة ومُدمّرة".

وأضاف المسؤول الإيراني الجديد "سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال".

جاء ذلك في رسالة وجهها باكبور إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من تعيينه قائدا للحرس خلفا لحسين سلامي الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي.

ونفذت مقاتلات سلاح الجو هذا الهجوم بتوجيه استخباراتي دقيق، مستهدفة منظومات الدفاع الجوي غرب إيران، وأسفرت الضربات عن تدمير عشرات الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ الأرضية.

كما استهدف الهجوم قادة إيرانيين بارزين، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا مصرعهما خلال الضربات.