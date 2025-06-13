نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يستهدف منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية لطائرات مسيرة في إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجيش الإسرائيلي لقطات إضافية قال إنها من عمليات سلاح الجو الإسرائيلي وهو يواصل ضرب منصات إطلاق الصواريخ وبُنى تحتيّة لإطلاق الطائرات المسيّرة في إيران.

وأظهرت لقطات مصورة وزعها الجيش الإسرائيلي ضربة على بُنية تحتية قال إنها لإطلاق الطائرات المسيّرة في إيران.

ونشر أيضًا لقطات من ضربات على منصات إطلاق صواريخ في إيران، حسب البيان الإسرائيلي.

أيضًا نشر لقطات لإقلاع مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ ضربات في إيران.

وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجوم واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بمن فيهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.