العالم اليوم - سماع دوي انفجارات في طهران ومحيطها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 08:28 مساءً - سمع دوي انفجارات، مساء الجمعة، في طهران والمناطق المحيطة بها، وفق ما ذكرت وكالة أنباء (إرنا)، مضيفة أن مصدر الأصوات لم يعرف بعد.

وأفادت "إرنا" عن "تقارير بشأن سماع انفجارات في غرب محافظة طهران"، في مدينتي شهريار وملارد ومحيط منطقة جيتغر في العاصمة.

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وكالة مهر للأنباء عن وقوع انفجار في باكدشت في جنوب شرق طهران، إلى جانب سماع دوي انفجارات هائلة بالقرب من مدينة همدان شمال غرب إيران.

وتحدثت تقاير عن انفجار قوي في محيط قاعدة "نوزة" الجوية بالقرب من همدان.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز والعاصمة طهران وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، بينما توعد المرشد الإيراني الدولة العبرية "بمصير مرير ومؤلم".