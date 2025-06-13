نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: إيران تتواصل مع الولايات المتحدة بعد الضربات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أن الجانب الإيراني هو من يتصل بالولايات المتحدة طالبًا إجراء مفاوضات في أعقاب الضربات الإسرائيلية.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة NBC ردا على سؤال حول سبب رغبة إيران في التفاوض بعد الهجمات الإسرائيلية: "هم يتصلون بي بأنفسهم ويرغبون في الحديث".

وأضاف أن الأمر يتعلق بنفس الأشخاص الذين عملت معهم الولايات المتحدة سابقًا، رغم أن "العديد منهم لقوا حتفهم بالفعل"، وقيم ترامب تصرفات إسرائيل إيجابيا، مؤكدا أن الإسرائيليين استخدموا "أفضل الأسلحة في العالم وهي أمريكية الصنع".

هذا وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة بدأت بنقل قوات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب مخاوف من قيام إيران بتنفيذ هجوم ردا على الضربات الإسرائيلية على أراضيها.

وأفادت المصادر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية"، بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.

ونعي الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدًا إسرائيل بـ "رد حازم".