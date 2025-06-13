نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لا ننوي حاليًا قتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، مساء يوم الجمعة، إن تل أبيب لا تنوي حاليا تصفية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن هذه ليست إلا البداية.

وصرح مستشار الأمن القومي بأنه لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل عبر عملية عسكرية.

وأشار إلى أن هدف تل أبيب هو إحباط البرنامج النووي الإيراني عبر طرق دبلوماسية، موضحا أن إسرائيل تريد أن يفهم الإيرانيون أن عليهم وقف برنامجهم النووي.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران. في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.

وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بما في ذلك اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.

وأعلنت إيران عن مقتل عدد من كبار القادة وستة علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي الواسع.