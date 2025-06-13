العالم اليوم - نتنياهو : نتوقع موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو : نتوقع موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 07:28 مساءً - توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، "عدة موجات من الهجمات الإيرانية"، ردا على الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة "نتوقع أن نتعرض لعدة موجات من الهجمات الإيرانية". وأفاد بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخططها لمهاجمة إيران قبل تنفيذها. وقال "أترك الموقف الأميركي للأميركيين. لقد أبلغناهم بشكل مسبق. كانوا على علم بالهجوم. ماذا سيفعلون الآن؟ أترك ذلك للرئيس (دونالد) ترامب. فهو يتخذ قراراته باستقلالية". وتابع "لن أتحدث نيابة عنه (ترامب). إنه يفعل ذلك بكل إقناع وحزم. قال إن إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية، ولا يمكنها امتلاك قدرات لتخصيب اليورانيوم".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو : نتوقع موجات من الهجمات الإيرانية على إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة