نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تؤكد استمرارها بالعمل على برنامجها النووي رغم الضربات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي يوم الجمعة أن العلماء الإيرانيين سيستمرون في العمل على البرنامج النووي السلمي.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عنه قوله: "سنواصل السير بثبات على هذا الطريق"، مشددا على أن طهران لا تتخلى عن حقها في استخدام الطاقة الذرية لأغراض سلمية.

وأضاف كمالوندي: "أستطيع أن أؤكد لكم أن أفعال إسرائيل لم تهز عزمنا"، وذلك في تعليقه على الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر أولية أن القوات الإسرائيلية تمكنت خلال الضربات على إيران من تصفية ستة على الأقل من كبار علماء الفيزياء النووية.

من جانبه، صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ بأن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران يوم الجمعة تسببت في أضرار جسيمة لمنشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية". بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.

ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ "رد حازم".