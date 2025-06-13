نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترسل مدمراتها الحربية وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة بدأت بنقل قوات عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط بسبب مخاوف من قيام إيران بتنفيذ هجوم ردا على الضربات الإسرائيلية على أراضيها.

ووفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" أوضح المسؤولون الأمريكيون أن البحرية وجهت المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" باتجاه شرق البحر المتوسط، كما أصدرت أوامر لسفينة أخرى "ببدء التحرك" والبقاء في حالة استعداد في حال طلب البيت الأبيض منها ذلك.

وأفادت المصادر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.

ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ "رد حازم".