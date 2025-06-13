نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سماع دوي عدة انفجارات ضخمة غربي طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات ضخمة هزت المناطق الغربية للعاصمة الإيرانية طهران، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية.

وقال المراسل: "أصوات قوية يتكرر سماعها في غرب طهران وكرج"، كما أشارت وسائل إعلام إلى أن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على منطقة غرمدرة غرب العاصمة الإيرانية.

ولفت إلى أن وزارة الاتصالات الإيرانية أعلنت فرض قيود على شبكة الإنترنت في البلاد نظرا لظروفها الحالية الخاصة.