العالم اليوم - مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بشأن إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 06:28 مساءً - يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، يوم الجمعة، عقب الضربات الإسرائيلية الواسعة على الأراضي الإيرانية، وفق ما أعلنت بعثة غويانا التي ترأس المجلس في يونيو.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس"، إن الاجتماع جاء بطلب من إيران وقدمته روسيا ودعمته الصين.

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية "استباقية" فجر الجمعة، استهدفت مواقع داخل إيران، وأسفرت، بحسب مصادر مطلعة، عن مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين، بينهم رئيس القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن العراق تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهما إياها باستخدام الأجواء العراقية لتنفيذ الهجوم، ومعتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، في بيان رسمي، ما وصفته بـ"قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مطالبة مجلس الأمن بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع إسرائيل ومنع تكرار هذه الانتهاكات".