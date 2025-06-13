نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تهاجم قاعدة "همدان" الجوية الإيرانية مرتين خلال ساعة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن إسرائيل هاجمت قاعدة جوية في غرب إيران مرتين خلال الساعة الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن "قاعدة همدان الجوية في همدان تعرضت لهجومين صاروخيين إسرائيليين خلال الساعة الماضية".

وقالت وكالة تسنيم أيضا إن "المراسل تلقى معلومات تفيد بوقوع أضرار في القاعدة والطائرات في حالة تأهب قتالي كامل".

وأشارت إلى أن إسرائيل قصفت أيضا قاعدة دفاع جوي في بلدة سوباشي، قرب مدينة همدان. مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في المنطقة.

وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجوم واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى.

وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بمن فيهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.