العالم اليوم - إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 05:40 مساءً - ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على اليقظة وتجنّب إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وذلك بعد شنّها هجمات واسعة النطاق على إيران.

وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثّت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلدان التي يقيمون فيها، في حال تعرّضهم لأي أعمال عدائية.

ولم تحدد البيانات إطارا زمنيًا لاستمرار إغلاق السفارات، كما لم يقدّم أحد من السفارة الإسرائيلية في برلين، ردا على الاتصالات الهاتفية للاستفسار عن مزيد من التفاصيل.

وقالت البيانات: "في ضوء التطورات الأخيرة، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم، ولن تُقدّم الخدمات القنصلية."

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.

وقال شاهد من وكالة رويترز إن الإجراءات الأمنية تم تعزيزها حول الكنيس اليهودي الكبير في ستوكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ في إيران، وقتلت قادة عسكريين، في عملية قد تستمر لفترة بهدف منع طهران من تصنيع سلاح نووي.

وأشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى أن إيران عرّضت نفسها للهجوم بسبب رفضها مطالب الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى تقييد برنامجها النووي، وحثها على إبرام اتفاق، محذرا من أن "الهجمات التالية، التي تم التخطيط لها مسبقا، ستكون أكثر شراسة."