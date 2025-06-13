العالم اليوم - العراق يقدم شكوى ضد إسرائيل لمجلس الأمن الدولي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 05:40 مساءً - أعلن العراق، يوم الجمعة، عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، متهمة إياها باستخدام الأجواء العراقية لتنفيذ هجمات عسكرية على إيران، واصفة ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان "قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مطالبة "مجلس الأمن ... باستخدام صلاحياته لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات".

وقالت مصادر أمنية لفرانس برس إن ثلاثة صواريخ وقعت منذ الفجر في العراق، أحدها في محافظة ديالى (وسط) لم ينفجر، فيما تسبب الاثنان الآخران في محافظة ذي قار (جنوب) بحفرة عمقها أربعة أمتار.