نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تطلب من مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا بعد ظهر الجمعة لبحث الضربات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المصدر: "من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عند الساعة الثالثة بعد الظهر (22:00 بتوقيت موسكو) اليوم، لبحث الضربات الإسرائيلية ضد إيران".

في وقت سابق، ذكرت وكالة IRNA للأنباء أن إيران طلبت عقد جلسة طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية الشديدة ضد الأراضي الإيرانية فجر اليوم.

ونقلت الوكالة عن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة: "إيران أرسلت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي تطالبه بإدانة الهجوم الإسرائيلي وطلبت أيضا عقد اجتماع طارئ للمجلس".

ويشار إلى أن إسرائيل شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة نطنز النووية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية تقع شمال غرب البلاد. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة ومحطة فوردو للتخصيب لم تتضررا جراء الهجوم الإسرائيلي. إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقا أن منشأة نطنز للتخصيب قد تضررت.

وقال مصدران لرويترز إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوة الصاروخية.