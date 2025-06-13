نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استنفار عسكري باكستاني على الحدود مع إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤولون بأن باكستان قامت اليوم بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ونشرت مقاتلات بالقرب من منشآتها النووية ومن حدودها مع إيران بعدما شنت إسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال مسؤول استخباراتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "أنظمتنا على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي، رغم أنه لا يوجد أي تهديد مباشر".

يشار إلى أن باكستان هي الدولة الوحيدة المسلحة نوويا في العالم الإسلامي ولديها حدود طويلة مع إيران.

وعززت السلطات الباكستانية أيضا الإجراءات الأمنية لحماية السفارة الأمريكية في العاصمة إسلام آباد، والقنصليات الدبلوماسية الأمريكية في مدن أخرى وسط خوف من اندلاع أعمال عنف أو مظاهرات.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار عن تضامنه مع إيران، ووصف الهجوم الإسرائيلي عليها بأنه "غير مبرر" و"انتهاك صارخ لسيادة إيران"، وغرد على موقع إكس أن ذلك "يقوض الاستقرار الإقليمي بشكل خطير".

وشنت إسرائيل منذ فجر اليوم الجمعة قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.

وقال مصدران لوكالة "رويترز" إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري وقائد القوة الصاروخية.

بدوره، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدا إلى إسرائيل قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا"