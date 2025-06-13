العالم اليوم - أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران استفزاز واضح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 04:36 مساءً - ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، بالهجوم الإسرائيلي على إيران، ووصفه بأنه "استفزاز واضح"، محذرا من أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى جرّ المنطقة إلى كارثة.

وقال أردوغان في منشور على منصة "إكس": "يجب منع هجمات نتنياهو وشبكته الإجرامية، التي تشعل منطقتنا والعالم بأسره"، مضيفا أن أنقرة تتابع التطورات في المنطقة عن كثب.

وتابع: "على الأسرة الدولية أن تضع حدا لسلوك قطاع الطرق الإسرائيلي الذي يستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي".

وكانت إسرائيل قد شنّت، في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ضربة عسكرية "استباقية" على مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 20 من كبار القادة العسكريين، من بينهم رئيس القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني.