العالم اليوم - دوي انفجارات هائلة في مدينة همدان الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 04:36 مساءً - أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات هائلة بالقرب من مدينة همدان شمال غرب إيران.

وتحدثت تقاير عن انفجار قوي في محيط قاعدة "نوزة" الجوية بالقرب من همدان.

يأتي ذلك بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع نووية وعسكرية في إيران شملت منشأة نطنز والعاصمة طهران وأدت الى مقتل قادة عسكريين بارزين، بينما توعد المرشد الإيراني الدولة العبرية "بمصير مرير ومؤلم".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في "خطاب للأمة"، يوم الجمعة إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".

وحث بزشكيان الإيرانيين "على الثقة في قيادتهم والوقوف إلى جانبها"، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن عدة إيرانية.

وقال الرئيس الإيراني إن "رد إيران المشروع والقوي سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء".

ودعا الإيرانيين إلى"عدم الالتفات للشائعات أو الأخبار المضللة".

وطلبت إيران رسميا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن. وأوضحت إيران أنها أرسلت خطابا عاجلا يدين الضربات الإسرائيلية على المنش ت النووية وقتل أفراد بالجيش، ودعت مجلس الأمن إلى الاستجابة إلى ما وصفته إيران بأنه "عدوان واضح من النظام الصهيوني".