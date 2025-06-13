العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يسحب قوات من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 04:36 مساءً - أفادت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ في سحب قواته المتمركزة داخل قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى جبهات أخرى.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن سحب لواء "ناحل" من غزة وإعادة تمركزه في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجوم إسرائيلي واسع استهدف مواقع حساسة في إيران فجر الجمعة. نفذت مقاتلات سلاح الجو هذا الهجوم بتوجيه استخباراتي دقيق، مستهدفة منظومات الدفاع الجوي غرب إيران، وأسفرت الضربات عن تدمير عشرات الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ الأرضية. كما استهدف الهجوم قادة إيرانيين بارزين، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا مصرعهما خلال الضربات.

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