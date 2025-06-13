العالم اليوم - كيف تؤثر سياسات ترامب على شركات الطاقة النظيفة؟

انتم الان تتابعون خبر كيف تؤثر سياسات ترامب على شركات الطاقة النظيفة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 02:22 مساءً - تعيش صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة واحدة من أكثر مراحلها اضطراباً منذ إطلاق مبادرات التحول الأخضر، فبعد سنوات من التوسع بدعم تشريعي ومالي مكثّف في عهد الرئيس جو بايدن، تجد هذه الصناعة نفسها اليوم محاصرة وسط سياسات دونالد ترامب، مع تصاعد الكلفة التمويلية، وتغير مزاج المشرعين في الكونغرس، وعودة التوجهات الجمهورية التي تُبدي عداءً صريحاً للطاقة المتجددة.

يترافق هذا التحول مع مؤشرات مقلقة على الأرض، حيث تتهاوى الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية تباعاً، وتُسجَّل طلبات إفلاس، وتُجمَّد استثمارات بمليارات الدولارات، ما يشي بأن الزخم الذي اكتسبته هذه السوق خلال العقد الماضي بدأ يتبدد سريعاً.

يُعزى هذا التراجع جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، لكن الجزء الأكبر من الأزمة يرتبط بالقرارات السياسية التي تهدد البنية التشريعية والمالية الداعمة للقطاع، وكذلك تداعيات الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين).

في هذا السياق، يرصد تقرير "بلومبيرغ" أبرز ملامح الانهيار المتسارع في قطاع الطاقة الشمسية المنزلية. ويشير التقرير إلى أن:

صناعة الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة بدأت تنهار تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة باستمرار، وسياسات الرئيس دونالد ترامب المناهضة للطاقة المتجددة، علاوة على الرسوم الجمركية المرتفعة.

آخر من سقط هو شركة الطاقة الشمسية السكنية "سونوفا إنرجي إنترناشونال"، التي أعلنت إفلاسها صباح يوم الاثنين.

يأتي انهيار الشركة المذكورة بعد إعلان شركة "سولار موزاييك"، إحدى أكبر الجهات المقرضة في سوق الطاقة الشمسية على الأسطح، عن إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأسبوع الماضي .

ليس شركات الطاقة الشمسية المنزلية فقط هي التي تواجه مشاكل: فمنذ يناير، ألغت الشركات أو أرجأت أكثر من 14 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، وفقًا لتحليل حديث أجرته E2، وهي مجموعة غير حزبية تدافع عن مصادر الطاقة المتجددة والسياسات الرامية إلى حماية البيئة.

وبحسب التقرير "تواجه صناعة الطاقة الأميركية صعوبات في تمويل الطاقة النظيفة في وقت حرج.. وتسارع شركات المرافق العامة لتلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات التي تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

ويقول المدافعون عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات إن نشر هذه الموارد أسرع وأرخص مقارنةً بمصادر توليد الطاقة التقليدية. إلا أن دعم إدارة ترامب للوقود الأحفوري يُعرّض هيمنة مصادر الطاقة المتجددة على السوق للخطر.

ومن ثم تبدو آفاق صناعة الطاقة الشمسية المنزلية قاتمة للغاية، فقد قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه إنهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للألواح الشمسية التي نصّ عليها قانون المناخ التاريخي الذي أصدره الرئيس السابق جو بايدن. وصرح محللون ومسؤولون تنفيذيون بأن إلغاء هذه الحوافز - التي تُناقش حاليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي - سيؤدي إلى انكماش سوق الطاقة الشمسية المنزلية، كما أنه يُجمّد الاستثمارات بالفعل.

ضغوط

من جانبها، تقول خبيرة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج": لا شك أن أسواق الطاقة النظيفة تواجه حالة من التباين والضغوط، بفعل منهجية الخطط الترامبية، ونتيجة الخيارات الضيقة المتاحة أمام شركات هذا القطاع بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتكاليف الاقتراض، إضافة إلى بروز تيار مناهض لسياسات مقاومة التغير المناخي، ودخول الصناعة في نفق الرسوم الجمركية.

وتضيف: تسقط الشركات الأميركية تباعاً، وفي المقدمة تأتي شركات الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المتخصصة في إمداد المنازل بالكهرباء، وذلك بعد ارتفاع أسعار النحاس والفولاذ وكل ما يتعلق بمكونات الألواح الشمسية، من خلايا وغيرها، بالتزامن مع الاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل التوريد لعقود طويلة الأجل.

وقد وجدت هذه الشركات نفسها أمام مشهد معقد، يتمثل في تمرير كرة المسؤولية البيئية بين قارات العالم، وتغير خريطة الطاقة المتجددة نتيجة غياب إيمان ترامب بهذا الملف، الأمر الذي حال دون تحقيق توازن بين الربحية والاستدامة، في ظل دعمه الصريح للوقود الأحفوري.

وتوضح أنه منذ بداية العام، تقلصت الاستثمارات في الطاقة الشمسية بنحو 14 مليار دولار، وسط مخاوف من تصويت الجمهوريين على إلغاء التحفيزات الضريبية التي كان قد أقرّها الديمقراطيون سابقًا، بما في ذلك دعم الأسر الأميركية للحصول على الطاقة الشمسية المنزلية.

وقد بدأت الشركات تفقد الكثير من قيمتها السوقية، وتقديم طلبات لإشهار الإفلاس. والأهم من ذلك أن هذه الشركات اكتشفت أن بطاريات التخزين -وهي العنصر الرئيسي في التوزيع اللحظي والإنتاج المحلي– كلها تُصنّع في الصين، في حين أن هذه البطاريات تحتاج إلى وقت وتمويل.

وعلى ذكر الصين، فلا تزال بكين تُنتج 85 بالمئة من الخلايا الشمسية في العالم و79 بالمئة من البولي سيليكون، المادة الأساسية في الخلايا، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أفاد بأن الألواح المصنوعة في الصين تظل أرخص بكثير، حيث يبلغ سعرها 10 سنتات للواط، مقارنةً بـ 30 سنتاً للواط للألواح المصنوعة في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة وود ماكنزي.

وشنت واشنطن حملةً صارمةً على واردات قطع غيار الطاقة الشمسية من الصين والشركات الصينية. وقد ضاعف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات الطاقة الشمسية الصينية إلى 50 بالمئة، وهدد ترامب بزيادة الرسوم بنسبة 10 بالمئة إضافية. وقد أُعفيت البولي سيليكون والرقائق من دول أخرى مما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب.

ترامب يضرب "الطاقة الخضراء"

وفي سياق متصل، تحت عنوان "ترامب يضرب الطاقة الخضراء بقوة"، يشير تقرير لـ "فورين بوليسي" إلى أن:

في 22 مايو، أقرّ مجلس النواب الأميركي، ذو الأغلبية الجمهورية، مشروع قانون موازنة يتضمن إلغاء الإعفاءات الضريبية والدعم المقدم عبر قانون خفض التضخم، والذي يُعد ركيزة في سياسة إدارة بايدن لدعم شركات التكنولوجيا النظيفة.

هذا القرار، إلى جانب خطط الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية واسعة، يهدد مستقبل قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، إذ سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات وصعوبة تنافسها محلياً ودولياً، ويثبط الاستثمارات الخاصة.

رغم الجهود لتوطين إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على الصين في استيراد مكونات أساسية، مثل رقائق السيليكون وكاثودات البطاريات.

كما أن معظم المواد الخام المستخدمة في إنتاج البطاريات لا تزال تُستورد بنسبة 85 بالمئة، ما يجعل الرسوم الجمركية ضربة قاسية، إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار البطاريات الأميركية بنسبة 17.5 بالمئة بحلول 2026.

في ظل هذا الواقع، ومع فائض الإنتاج العالمي الذي تقوده الصين، فإن بناء سلاسل توريد مستقلة يبدو مهمة شاقة، خاصة إذا لجأت الشركات الصينية لخفض أسعارها لتعزيز حصصها.

تحديات كبيرة

من جانبه، يلفت الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، في تصريحات لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إلى أن الشركات الأميركية المذكورة العاملة بقطاع الطاقة الشمسية تواجه تحديات حقيقية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة من البنوك، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما جعل التمويل غير جاذب للمستهلكين، بل وأثّر أيضًا على هذه الشركات نفسها.

ويضيف: لقد تزامنت هذه الأزمة مع توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص حوافز الطاقة النظيفة، وهي الحوافز التي شكلت دافعاً رئيسياً للعديد من المواطنين نحو تركيب أنظمة الطاقة المتجددة. الآن، هناك توجه لإلغاء هذه الحوافز تمامًا، خاصة تلك المرتبطة بقروض الإسكان المدرجة تحت قانون خفض التضخم، الذي تنوي إدارة ترامب إلغاؤه.

هذا الخليط من التغيرات والسياسات ساهم بشكل مباشر في إفلاس عدد من الشركات الكبرى، بينما اضطرت شركات أخرى إلى تسريح ما يصل إلى 55 بالمئة من موظفيها. كما تراكمت الديون على شركات لم تعلن إفلاسها بعد، وإن كانت في وضع حرج.

ويشدد على أن "الانهيار الذي نراه اليوم يؤثر على السوق بشكل مباشر، مسببًا ما يمكن وصفه بألم سوقي، وحالة من التصفية المؤقتة"، موضحاً أن قطاع الطاقة الشمسية يمرّ بأزمة واضحة، حيث تغادر الشركات المثقلة بالديون السوق، والمستهلكون يتراجعون مع توقف آلاف المشاريع، لا سيما في ولاية كاليفورنيا، التي كانت تحتضن نحو 80 بالمئة من أنظمة تركيب الطاقة الشمسية للمنازل والشركات.

ويستطرد: لكن لا يمكننا القول إن هذه الصناعة قد انتهت، بل نحن نشهد تصفية لجزء محدد منها، وهو قطاع الطاقة الشمسية المنزلية على وجه التحديد. آلاف الوظائف في خطر ضمن هذا القطاع، إلا أن الطلب الأساسي على الطاقة الشمسية ما زال قائمًا، وإن كان بمستويات أقل، ما يفتح المجال أمام الشركات القادرة على الصمود والاستمرار.