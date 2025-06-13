العالم اليوم - حريق في مطار تبريز في شمال غرب إيران بعد الهجوم الإسرائيلي

انتم الان تتابعون خبر حريق في مطار تبريز في شمال غرب إيران بعد الهجوم الإسرائيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 02:22 مساءً - أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع انفجار في محيط مطار تبريز شمال غرب إيران، صباح الجمعة، تلاه اندلاع حريق كبير في المنطقة.

وذكرت التقارير أن أصوات انفجارات قوية سمعت في المدينة، أعقبها تصاعد دخان كثيف في سماء تبريز.

وأشارت مصادر غير مؤكدة إلى أن القاعدة الجوية الثانية في تبريز قد تكون كانت هدفًا للهجوم.

من جهتها، نشرت وكالة "مهر" الإيرانية مقطع فيديو يظهر ألسنة لهب وأعمدة دخان تتصاعد من محيط المطار، مرفقا بعبارة "مطار تبريز الآن"، في إشارة إلى توقيت الحادث.

وتحدثت تقارير محلية عن أن الحريق ناجم عن ضربات إسرائيلية، دون تأكيد رسمي من الجهات المختصة حتى اللحظة.