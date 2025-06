نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ممازحا: ميلانيا ستأخذ وظيفتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن زوجته ميلانيا قد "تأخذ وظيفته"، بعد أن لاقت مبادرتها لحظر المواد الإباحية الانتقامية دعما واسعا من الحزبين في الكونغرس.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام المشرعين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، ضمن فعاليات النزهة السنوية للكونغرس: "لقد توحدنا على أساس حزبي، بمساعدة السيدة الأولى العظيمة، لتمرير قانون Take It Down Act الذي يحمي شبابنا من الاستغلال"، بالمواد الإباحية الانتقامية والصور المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووقفت ميلانيا إلى جانبه على شرفة ترومان، حيث توجه لها الرئيس بالشكر، وللمشرعين الذين دعموا مبادرتها الهادفة إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الاستغلال الرقمي، قائلا: "أود أن أشكرك، ميلانيا، وأشكر الجميع هنا".

وأضاف ممازحا: "عندما رأيت أن مشروع القانون قد تم تمريره بتوافق من الحزبين، قلت: أعتقد أنك ستأخذين وظيفتي، ميلانيا. لا نحظى غالبا بدعم حزبي واسع كهذا".



وأشار ترامب إلى أن ميلانيا، المولودة في سلوفينيا، غير مؤهلة لتولي منصب الرئاسة، لكنه روى أنها تساءلت عن سبب صعوبة تمرير قوانين بدعم من الحزبين في واشنطن، فأجابها: "لا يوجد سبب لذلك، لكنك فعلتها. تهانينا، لقد كان عملا رائعا".

ووقع ترامب قانون Take It Down Act الشهر الماضي، وهو الإجراء الذي قادته السيدة الأولى، وقد أقر في مجلس الشيوخ بالإجماع.

ولم يصوت ضده في مجلس النواب سوى نائبين جمهوريين فقط، هما توماس ماسي وإريك بيرليسون