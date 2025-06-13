العالم اليوم - فيديو.. عملاء موساد على أراضي إيران "يركبون أسلحة الضربة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. عملاء موساد على أراضي إيران "يركبون أسلحة الضربة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يونيو 2025 01:26 مساءً - نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا قالت إنها لعملاء من الموساد وهم يركّبون أنظمة أسلحة هجومية داخل إيران، في خطوة غير مسبوقة تكشف عمق الاختراق الأمني.

وأظهر الفيديو قيام عنصرين بتركيب معدات، وسط منطقة مهجورة، بينما كانا مرتديان لكاميرات مثبتة على الخوذة.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قالت إن وحدة خاصة تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي نفذت سلسلة عمليات سرية داخل إيران، سبقت العملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق فجر الجمعة، بحسب ما ذكره مصدر أمني إسرائيلي.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي إن هذه العمليات تضمنت:

• نشر أسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قرب مواقع أنظمة صواريخ سطح-جو إيرانية.

• استخدام تقنيات متطورة ضد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

• إنشاء قاعدة لطائرات هجومية مسيرة قرب طهران.

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.

كما استهدفت إسرائيل قادة إيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.